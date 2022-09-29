Глава Мурино опроверг информацию о получении повестки на заседании местных депутатов

Никому из депутатов Муринского сельского поселения не пытались публично вручить повестку, заявил глава муниципалитета Дмитрий Кузьмин. Ранее издание 47news сообщило, что на заседание местного совета 28 сентября полицейские и сотрудник военкомата принесли повестки, предназначенные для Кузьмина, а также мундепов Александра Баркевича и Сергея Амельченко.

"Повестку ни мне, ни каким-либо другим депутатам не вручали. Кому хотели вручить повестку мне не известно, так как повесток, повторюсь, я не видел. Под критерии мобилизации, объявленные Минобороны, я не попадаю", - написал Кузьмин в Telegram-чате, который депутаты создали для общения с местными жителями.

По словам главы муниципалитета, неизвестные ему люди приходили на заседание депутатских комиссий, а не всего совета. Они представились работниками военкомата, но документы не показали, рассказал Кузьмин.

"Начали срывать заседание. Я, согласно регламента, неоднократно попросил не мешать работе органа местного самоуправления. Ситуация довольно странная, хотя у нас и раньше, бывало, срывали заседания. Ну и люди были точно не из Муринского военно-учетного стола, так как их я знаю в лицо", - сообщил глава МО.

Напомним, муниципальный совет Муринского сельского поселения считается одним из самых оппозиционных в Ленобласти. На выборах 2019 года здесь победили кандидаты от "Яблока".

Сергей Еремеев, фото: yabloko.ru