Комтранс предупредил автомобилистов о закрытии улиц из-за матча "Зенита"

Комитет по транспорту Петербурга предупредил автомобилистов о готовящемся перекрытии улиц, которое обусловлено проведением футбольного матча на "Газпром Арене", информирует пресс-служба ведомства.

На стадионе в воскресенье, 2 октября, должен пройти футбольный матч с участием клуба "Зенит".

В связи с этим в течение всего дня будет поэтапно прекращено движение по ряду улиц вблизи стадиона, а также введён запрет остановки.

Полный список магистралей, которые будут перекрыты, а также временные интервалы, в которые они будут недоступны, опубликован на сайте комтранса.