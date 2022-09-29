Историка Юрия Дмитриева в третий раз за месяц отправили в ШИЗО

Пребывающего в колонии строгого режима карельского историка Юрия Дмитриева, осуждённого на 15 лет, в третий раз за последний месяц отправили в штрафной изолятор, сообщает общество "Мемориал"* у себя в соцсетях.

Первый раз в ШИЗО Дмитриев попал 16 сентября на трое суток, второй раз его поместили туда 19 числа, а последний - 26-го.

В администрации колонии указали причины, по которым Дмитриев, по её мнению, заслуживал попадания в ШИЗО: "не поздоровался по форме с представителем администрации, держал на кровати домашнее животное (днём там спала кошка, которую Дмитриев подкармливает), не убрал руки за спину при выводе".

Отпустить из штрафного изолятора историка должны 1 октября.

Дмитриев находится в ИК-18 республики Мордовия.

В декабре прошлого года Дмитриева, с перерывом находившегося под следствием с 2016 года, признали виновным по статьям, связанным с педофилией и распространением порнографии.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года