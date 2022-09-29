Вручать повестки смогут в том числе педагоги

Педагоги могут быть привлечены к вручению повесток о частичной мобилизации, следует из сообщения в Telegram-канале портала "Объясняем.рф".

"Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", — говорится в опубликованном 29 сентября посте.

Кроме того, из опубликованных в канале разъяснений следует, что частичной мобилизации среди прочих подлежат россияне, прошедшие срочную службу в Росгвардии. "После увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки", — уточнили авторы.

В то же время мужчина, женатый на матери четырех детей до 16 лет и не являющийся их отцом, может быть освобожден от частичной мобилизации при выполнении определенных условий, указали авторы канала. "Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми", — сообщили они.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны