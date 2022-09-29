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Новости 16:51

В Петербурге почти восемь тысяч работников в простое, сообщил Москаленко

фото ЗакС политика В Петербурге почти восемь тысяч работников в простое, сообщил Москаленко

Вице-губернатор Валерий Москаленко привел 29 сентября на своей странице во "ВКонтакте" данные о состоянии рынка труда в Петербурге. По данным чиновника, на текущий момент уровень безработицы в городе составляет 1,6 %.

Согласно сообщению вице-губернатора, сейчас в городе насчитывается 17 114 официально зарегистрированных безработных. Еще 7 946 человек находятся в простое, а 4 078 работников — в режиме неполной занятости. При этом биржа труда располагает 34 577 открытыми вакансиями.

Как следует из опубликованных данных, за прошедшие три недели в городе выросло количество работников, находящихся в простое, и уменьшилось количество людей в режиме неполной занятости. Как извещал Москаленко 7 сентября, в тот момент в Петербурге насчитывалось 7 014 первых и 4 517 вторых. При этом количество безработных практически не увеличилось с начала месяца — тогда Москаленко сообщал о 17 053 таких горожанах.


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