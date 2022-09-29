Причиной неприятного запаха в Гатчинском районе указали нарушения на полигоне "Новый свет"

Прокуратура Ленобласти совместно с сотрудниками Росприроднадзора и Роспотребнадзора организовала проверку полигона "Новый свет", сообщили в администрации региона 29 сентября. Основанием для проверки послужило обращение губернатора области Александра Дрозденко и жалобы местных жителей.

Как сообщается, в ходе проверки были выявлены нарушения норм и правил эксплуатации полигона. В частности, речь идет о зафиксированной неисправности системы дегазации и о несоблюдении технологии складирования и обработки твердых отходов. "Это основные причины запаха и выбросов свалочного газа", — уточнила пресс-служба администрации Ленобласти.

В настоящее время за устранением неприятного запаха следят прокуратура и Росприроднадзор. Как заявила глава областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, устранение нарушений должно "значительно сократить радиус распространения запаха".

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