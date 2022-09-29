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Кириенко: Россия направит в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области более трех миллиардов рублей

фото ЗакС политика Кириенко: Россия направит в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области более трех миллиардов рублей

Россия намерена направить на поддержку жителей Донбасса и Херсонской и Запорожской областей в общей сложности 3,3 миллиарда рублей, заявил 29 сентября первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий [и Донбасса] будет направлено три миллиарда 300 миллионов рублей", — приводит слова чиновника РИА "Новости".

Заявление прозвучало на заседании комитета по проведению конкурсов на выдачу президентских грантов. Как передает "Коммерсантъ", Кириенко уточнил, что некоммерческие организации Донбасса и двух подконтрольных российской армии территорий Украины смогут претендовать на получение грантов президента России в случае вхождения в состав страны. "Мы и так сейчас работали со всеми территориями… Все права были у людей, НКО так, как если бы они были российскими физическими лицами, российскими организациями", — приводит его слова издание.


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