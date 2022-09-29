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Новости 18:16

В московском метро задержали пассажира, обвинив в участии "в экстремистских чатах"

фото ЗакС политика В московском метро задержали пассажира, обвинив в участии "в экстремистских чатах"

В московском метро полицейские задержали пассажира Руслана Канадина со словами, что тот "состоит в экстремистских чатах", сообщило 29 сентября "ОВД-Инфо"*. По рассказу правозащитников, его отвели в отдел на станции "Чистые пруды", где стали требовать пройти дактилоскопию.

После того, как Канадин согласился дать отпечатки пальцев, его отпустили. При этом молодой человек отметил, что полицейские принялись было составлять некий протокол, но позже порвали его.

Как передает "ОВД-Инфо"*, дежурным на станции Канадина передал некий сотрудник полиции, который ехал с ним в одном вагоне и заглядывал в его телефон. По словам задержанного, правоохранитель оставался в опорном пункте и угрожал ему.


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