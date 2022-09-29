Павел Чиков: В России рассматривается одно дело о неисполнении обязанностей по воинскому учету

Правозащитник Павел Чиков обратил внимание на то, что сейчас в России рассматривается только одно административное дело о неисполнении гражданином обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП РФ).

"Протокол в отношении Николая Гермогенова поступил в Советский суд Красноярска 21 сентября. В этот день президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации", — написал юрист в своем Telegram-канале 29 сентября. При этом он предположил, что, "скорее всего, дело с нею не связано".

Других дел по статье о нарушении правил воинского учета Чиков в ГАС "Правосудие" не обнаружил. Исследование базы московских судов также не дало результатов.

Статья 21.5 КоАП РФ предполагает наказание в размере от 500 до трех тысяч рублей. По ней, в частности, могут привлечь граждан за неявку в военкомат по повестке.