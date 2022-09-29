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Новости 29 сентября, 20:17

Финляндия допустила отмену виз на границе

фото ЗакС политика Финляндия допустила отмену виз на границе

В настоящее время россияне располагают приблизительно 100 тысячами многократных виз, выданных Финляндией на срок не менее двух лет, сообщили 29 сентября в посольстве этой страны. Всего же, по оценкам финского диппредставительства, количество выданных россиянам странами-членами Шенгенской зоны виз составляет около одного миллиона.

Говоря о возможности аннулирования виз, в посольстве сообщили: "Финляндия вправе отменить на границе выданную ей визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну". При этом владелец визы имеет право обжаловать решение в суде.

Что же касается шенгенских виз, выданных другими странами, то Финляндия имеет право отказать их владельцам во въезде на свою территорию. "Однако Финляндия не будет отменять такие визы по собственной инициативе, то есть без отдельной просьбы со стороны другого государства-участника Шенгенского соглашения", — уточнили в посольстве.

Ранее стало известно, что с 30 сентября Финляндия перестанет пускать через границу российских туристов.

Фото: pixabay


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