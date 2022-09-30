С 1 октября автобусы № 199 и № 271 будут ходить по изменённым маршрутам

Начиная с 1 октября будет скорректировано движение по автобусным маршрутам № 199 и № 271, информирует пресс-служба Смольного. Из пути их следования исключат отрезок по проспекту Энгельса, который обычно перегружен из-за высокого трафика. Нововведение поможет жителям Парнаса быстрее добираться до дома.

"Изменение трасс следования подвижного состава также позволит охватить большее число жилых комплексов и сделать общественный транспорт доступнее еще для нескольких сотен пассажиров", - отметили в Смольном.

Так, маршрут автобуса № 199 в оба его направления будет строиться следующим образом: от конечной остановки "Ж/д ст. Ручьи" по действующей трассе до пр. Энгельса, далее по Парнасскому путепроводу, пр. Энгельса, ул. Михаила Дудина, Заречной ул., ул. Валерия Гаврилина, ул. Николая Рубцова, ул. Федора Абрамова, Заречной ул. до конечной остановки — "Толубеевский проезд".

Трасса автобуса № 271 будет следующей: от конечной остановки "Метро "Ладожская" по действующей трассе до Парнасского путепровода, далее по пр. Энгельса, ул. Михаила Дудина, ул. Федора Абрамова, Заречной ул., до конечной остановки "Толубеевский проезд".