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Новости 10:48

ФАС проверит "Спортмастер" и "Военторг" из-за роста цен на товары для мобилизованных

фото ЗакС политика ФАС проверит "Спортмастер" и "Военторг" из-за роста цен на товары для мобилизованных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность роста цен на экипировку для военнослужащих. Соответствующие запросы поступили в торговые сети "Спортмастер", "Военторг" и HAKKI.

Обозначенные компании стали поводом для проверки после гражданских жалоб и претензий со стороны депутатов Государственной думы. ФАС требует предоставить ей документы о закупках и данные о продажах с тем, чтобы проследить рост стоимости на отдельные категории товаров. В случае, если будет обнаружена необоснованная накрутка, ФАС обещает принять меры реагирования.

Когда гражданина мобилизуют, ему выдают список необходимых вещей, которые следует взять с собой на сборы. Там одежда, обувь и туристическое снаряжение.


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