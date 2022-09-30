ФАС проверит "Спортмастер" и "Военторг" из-за роста цен на товары для мобилизованных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность роста цен на экипировку для военнослужащих. Соответствующие запросы поступили в торговые сети "Спортмастер", "Военторг" и HAKKI.

Обозначенные компании стали поводом для проверки после гражданских жалоб и претензий со стороны депутатов Государственной думы. ФАС требует предоставить ей документы о закупках и данные о продажах с тем, чтобы проследить рост стоимости на отдельные категории товаров. В случае, если будет обнаружена необоснованная накрутка, ФАС обещает принять меры реагирования.

Когда гражданина мобилизуют, ему выдают список необходимых вещей, которые следует взять с собой на сборы. Там одежда, обувь и туристическое снаряжение.