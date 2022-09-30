ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:50

В Ленобласти началось строительство нового комплекса глубокой переработки отходов

фото ЗакС политика В Ленобласти началось строительство нового комплекса глубокой переработки отходов

На территории 47 региона начались работы по возведению первого комплекса глубокой переработки отходов, известил гендиректор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев.

Ожидается, что КПО "Кингисепп" в Кингисеппском районе будет сортировать мусор, поступающий из восьми районов на юге Ленобласти, и сможет перерабатывать по 300 тысяч тонн отходов ежегодно.

Предприятие рассчитано на сортировку пластика, стекла, пищевых отходов, бумаги, дерева и прочих. Указывается, что почти все технологии, которые будут применяться на заводе, сделаны в России.

Кроме того, во Всеволожском районе Ленобласти должны построить комплекс переработки отходов "Рахья" мощностью 300 тысяч тонн в год.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама