В Ленобласти началось строительство нового комплекса глубокой переработки отходов

На территории 47 региона начались работы по возведению первого комплекса глубокой переработки отходов, известил гендиректор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" Антон Бучнев.

Ожидается, что КПО "Кингисепп" в Кингисеппском районе будет сортировать мусор, поступающий из восьми районов на юге Ленобласти, и сможет перерабатывать по 300 тысяч тонн отходов ежегодно.

Предприятие рассчитано на сортировку пластика, стекла, пищевых отходов, бумаги, дерева и прочих. Указывается, что почти все технологии, которые будут применяться на заводе, сделаны в России.

Кроме того, во Всеволожском районе Ленобласти должны построить комплекс переработки отходов "Рахья" мощностью 300 тысяч тонн в год.