Петербуржец хочет через суд отменить решение призывной комиссии о своей мобилизации

Фрунзенский райсуд Петербурга зарегистрировал исковое заявление от местного жителя Даниила Бакалинского, поданное к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района, передаёт объединённая пресс-служба судов города.

В административном иске Бакалинский сообщает, что 22 сентября текущего года он пришёл в военный комиссариат для того, чтобы уточнить документы воинского учёта. В этот же день его призвали по мобилизации, вручив повестку, не проведя при этом медицинский осмотр и не выяснив наличия оснований для отсрочки.

Бакалинский указывает, что поскольку военная служба идёт в разрез с его личными убеждениями, он подал заявление о переводе на альтернативную гражданскую службу.

Заявитель просит суд признать незаконным вынесенный комиссией в его отношении "вердикт" и отменить его, а повестку - аннулировать, освободив его от призыва.

Также Бакалинский попросил о мерах предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии.

Административный иск к рассмотрению пока не принят.