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Новости 13:51

Патриарх Кирилл подхватил ковид, "протекающий с выраженными симптомами"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл подхватил ковид, "протекающий с выраженными симптомами"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заразился коронавирусом, следует из сообщения, опубликованного на сайте епархии.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции", – рассказал о ближайших планах религиозного деятеля и. о. руководителя его пресс-службы Владимир Легойда.

Также в РПЦ отметили, что владыка чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, что в апреле 2021 года сообщалось, что Кирилл привился от коронавируса. О его последующей ревакцинации информации нет.


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