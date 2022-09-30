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Новости 15:56

"Кому выгодно, тот и сделал": Путин обвинил англосаксов в подрыве "Северного потока"

фото ЗакС политика "Кому выгодно, тот и сделал": Путин обвинил англосаксов в подрыве "Северного потока"

Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 30 сентября, высказался о взрывах на трех нитках "Северного потока" у берегов Дании и Швеции.

"Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям - невероятно, но факт, - организовав взрывы на международных газовых магистралей "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - заявил Путин. 

Большая речь главы государства была посвящена критике США и неолиберальной системы. Путин, в частности, вспомнил про колониальную политику Запада в прошлых веках, про ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки в годы Второй мировой войны, а также толерантные ценности западного мира.

Свое выступление президент закончил цитатой правого философа Ивана Ильина.

С речью перед Федеральным собранием Путин обратился перед подписанием документов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.


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