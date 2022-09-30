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Новости 15:59

С понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон

фото ЗакС политика С понедельника в Петербурге стартует отопительный сезон

Начиная с понедельника, 3 октября, теплоснабжающие организации Петербурга перейдут от периодического протапливания к регулярному отоплению, сообщила 30 сентября пресс-служба губернатора.

"Третьего октября в Петербурге официально начнётся отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий", — сообщили в Смольном. Решение о начале отопительного сезона там объяснили похолоданием и метеорологическими прогнозами, сулящими дальнейшее планомерное снижение температуры воздуха.

Комментируя ожидаемый старт отопительного сезона, губернатор Александр Беглов счел нужным заверить горожан о наличии необходимых запасов топлива и о готовности инженерных коммуникаций. "Теплоснабжающие организации переходят к регулярной подаче тепла в жилые дома", — заявил он.

Фото: pixabay


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