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Новости 16:20

Смольный потратит до 38 млн рублей на зимнее арт-пространство

фото ЗакС политика Смольный потратит до 38 млн рублей на зимнее арт-пространство

Зимой в Петербурге на Конногвардейском бульваре пройдет мероприятие по развитию событийного туризма в низкий туристический сезон. Там установят елку и четыре арт-объекта - по одному на каждое время года. На все хотят потратить не более 38 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по развитию туризма 29 сентября.

Арт-объекты, которые должны будут простоять не менее двух месяцев, будут не менее 4 метров в высоту. Зиму будут представлять снежинки из ПВХ и шарфы на деревьях, весну - скворечники из фанеры и цветы, лето - кораблики из композита и створки моста. Для весны подготовят светящиеся капли. Елка, которая будет стоять поблизости, должна быть высотой не менее 12 метров. Она будет украшена маленькими фигурками-копиями упомянутых арт-объектов.

Также в рамках мероприятия проведут торжественная церемонии открытия и закрытия, на которых будет живая музыка, выступление официальных лиц, а также танцы и световая проекция.

Согласно аукционной документации, самой затратной частью мероприятия станет организация площадки и изготовление снежинок, корабликов и других арт-объектов. На эти цели готовы потратить до 5,7 и 2,3 млн рублей соответственно. Церемония открытия может обойтись городскому бюджету в 3,4 млн рублей.

Заявки от исполнителей будут принимать до 17 октября.  

 

 

Константин Леньков


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