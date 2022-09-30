Из бюджета Петербурга выделят до 2,9 млн рублей на лекции "Прекрасные глаза - каждому" и "Антистресс"

Комитет по развитию туризма Петербурга собирается провести четырехдневное мероприятие, посвященное продвижению медицинского и оздоровительного потенциала города. На нем планируют организовать лекторий и демонстрацию медицинских учреждений Петербурга. Власти готовы потратить на эти цели до 2,9 млн рублей.

В каждый день мероприятия должны проходить не менее пяти лекций на темы "Антистресс", "Крепкий иммунитет", "Ключевые моменты здорового образа жизни", "Здоровый ребенок" и "Прекрасные глаза - каждому". Длительность каждой лекции должны быть не менее 30 минут.

Также на площадке мероприятия организуют демонстрацию достижений местных медицинских учреждений. Там же квалифицированные врачи будут проводить консультации для гостей по следующим направлениям: дерматология, кардиология, офтальмология, нутрициология, неврология, педиатрия или другие.

Еще запланирована интерактивная зона, где будут расставлены двухметровые надувные органы. Какие именно части организма хочет видеть заказчик - в закупке не указано. Еще в качестве сувениров гостям мероприятия раздадут 500 силиконовых браслетов.

Организацию презентационной площадки оценили дороже всего. На нее собираются потратить до 1 млн рублей. Надувные органы обойдутся Смольному в три раза меньше. Прием заявок от поставщиков продлится до 17 октября.

Константин Леньков