Путин подписал указ об упрощенной выдаче российского гражданства иностранцам-контрактникам

Президент Владимир Путин подписал 30 сентября указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства иностранцам и лицам без гражданства, заключившим контракты о прохождении службы в Вооруженных силах РФ по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, для получения российского гражданства в упрощенном порядке контрактник должен провести не менее шести месяцев в боевых действиях, причем договор следует заключать на срок от одного года. Исключение составляют уволенные после ранения контрактники — им могут предоставить гражданство за меньший срок участия в боевых действиях.

Также на упрощенную процедуру получения российского гражданства смогут претендовать родители, супруги и дети этих контрактников.

Рассмотрение заявлений о приеме в российское гражданство должно проходить в трехмесячный срок с момента подачи документов. Указ вступил в силу со дня опубликования.