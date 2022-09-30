Прокуратура Петербурга подала иск о признании "Весны" экстремистской организацией и о запрете движения

Прокурор Петербурга подал 30 сентября административный иск в Городской суд с требованием признать межрегиональное движение "Весна" экстремистской организацией и запретить его на территории России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Также прокурор распорядился приостановить деятельность движения вплоть до рассмотрения судом искового заявления.

Прокуратура сообщила о выявленных при изучении деятельности "Весны" признаках осуществления экстремистской деятельности. "Установлено, что его [движения] деятельность направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации", — гласит заявление на сайте ведомства.

По версии прокуратуры, "Весна" стремится воздействовать на органы госвласти, в том числе проводя несанкционированные акции якобы "с нарушением закона и применением насилия к представителям правоохранительных органов". При этом участники якобы совершали экстремистские преступления и другие правонарушения, повлекшие за собой нарушение прав и свобод граждан и причинение вреда "личности, обществу и государству".