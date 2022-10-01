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Новости 10:55

Беглов и Бельский поздравили горожан с Днём пожилого человека

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили горожан с Днём пожилого человека

Петербургский градоначальник Александр Беглов и председатель городского Заксобрания Александр Бельский обратились 1 октября к жителям Северной столицы по случаю Международного дня пожилых людей.

Они напомнили, что в своё время нынешние горожане в возрасте участвовали в Великой Отечественной войне, защищали блокадный Ленинград, трудились в тылу.

Говоря о ВОВ Беглов и Бельский отметили "десятилетия жестокого противостояния" старшего поколения некоему коллективному Западу.

"Ветераны защитили страну, создали экономический фундамент, который позволял выдерживать паритет на международной арене. Созданные ими отрасли народного хозяйства, образовательные, медицинские и культурные учреждения обеспечивали стабильность страны. В наше время этот потенциал оказался полностью востребованным для дальнейшего развития и защиты России. Бесценный жизненный опыт ветеранов всегда помогал нам бороться, справляться со всеми вызовами и преодолевать трудности", - высказались губернатор и спикер ЗакСа.

Резюмируя, Беглов и Бельский напомнили, что в Петербурге реализуются программы федерального проекта "Старшее поколение" и нацпроекта "Демография", которые выполняются без задержек.

Также пожилые петербуржцы могут получить новые знания и навыки, благодаря курсам, которые для них организованы, и отделениям досуга, где они могу заниматься творчеством.


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