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Новости 12:25

До 2024 года в Петербурге появятся 27 новых школ и детсадов

фото ЗакС политика До 2024 года в Петербурге появятся 27 новых школ и детсадов

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в период до 2024 года в городе будут построены 27 новых объектов образовательной сферы, информирует пресс-служба Смольного.

В городской администрации уточнили, что ввиду подорожания сметной стоимости проектов в текущем году на строительные цели дополнительно добавлен 241,9 млн рублей.

Кроме того, в перечень новых объектов включены школы на Комендантском проспекте, участок 1, и на улице Академика Константинова, 1.


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