ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:29

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

фото ЗакС политика В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 30 085 новых случаев коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией от 2 октября. Таким образом, с прошедшей среды заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 10 тысяч новых случаев — 28 сентября сообщалось о 40 017 выявленных больных.

За сутки в стране госпитализировано 1 383 человека, выздоровели 46 992, скончались 96 пациентов.

В Петербурге за сутки выявлен 1 861 новый случай заболевания коронавирусом, госпитализировано 84 пациента, излечились1893 человека. За прошедшие 24 часа от последствий коронавируса в городе умерли 17 человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама