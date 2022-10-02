В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 30 085 новых случаев коронавирусной инфекции, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией от 2 октября. Таким образом, с прошедшей среды заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 10 тысяч новых случаев — 28 сентября сообщалось о 40 017 выявленных больных.

За сутки в стране госпитализировано 1 383 человека, выздоровели 46 992, скончались 96 пациентов.

В Петербурге за сутки выявлен 1 861 новый случай заболевания коронавирусом, госпитализировано 84 пациента, излечились1893 человека. За прошедшие 24 часа от последствий коронавируса в городе умерли 17 человек.