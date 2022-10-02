Эргашев сообщил о почти 350 петербуржцах в возрасте более 100 лет

Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, сколько в Петербурге проживает людей старше 100 лет, сообщил 2 октября "Деловой Петербург". Как накануне заявил чиновник, в городе насчитывается 345 таких долгожителей.

Заявление прозвучало на праздновании Международного дня пожилого человека в БКЗ "Октябрьский". Согласно сообщению Эргашева, в Петербурге насчитывается более 191 тысячи человек в возрасте не менее 80 лет, а 60-летний рубеж перешагнули более 1,2 миллиона горожан. Последняя цифра свидетельствует о том, что пожилые люди составляют более 22 % жителей Петербурга.

"Люди старшего поколения — это настоящий "золотой фонд" нашего города", — заявил Эргашев и пообещал, что правительство Петербурга будет создавать условия для того, чтобы пожилые люди чувствовали заботу и внимание.