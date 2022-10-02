Сквер финансистов появился на Суворовском проспекте

Работы по благоустройству сквера Финансистов на Суворовском проспекте завершены, сообщили 2 октября в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова. Дотоле безымянный сквер близ дома № 61 получил свое название в прошлом году по инициативе городского комитета финансов.

"Для жителей исторического района "Пески" эта территория неразрывно связана с историей деятельности Смольнинской центральной сберегательной кассы № 1873, которая с начала 1930-х годов располагалась напротив по адресу: Советский пр., д. 38 (с 1944 года – вновь Суворовский пр.). Во время блокады сберкасса первого разряда оставалась действующей и находилась в этом доме весь советский период, а в 1990-2020-е годы в здании располагалось одно из отделений Сбербанка", — сообщили в Смольном.

В сквере появились скамейки, пешеходные дорожки и освещение, а помимо гортензий, парковых роз и других кустарников была высажена груша. Выбор этого дерева обусловлен тем, что оно было изображено на гербе первого российского главы Министерства финансов графа Алексея Ивановича Васильева.

В открытии сквера и церемонии посадки саженца груши приняли участие замглавы Минфина Алексей Лавров, вице-губернатор Алексей Корабельников, глава городского комитета финансов Светлана Енилина и другие официальные лица.