Шишлов избран председателем петербургского отделения "Яблока"

Петербургское отделение партии "Яблоко" на проведенной накануне конференции определилось с руководящими органами, следует из сообщения, выпущенного реготделением 2 октября. Также партийцы определились с направлениями своей работы в будущем.

"Среди основных направлений будущей работы выделены, в частности, продвижение в обществе политических позиций партии, решение актуальных проблем Санкт-Петербурга, правозащитная и просветительская работа, участие в избирательных кампаниях всех уровней", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Председателем петербургского отделения партии тайным голосованием был избран глава фракции "Яблока" в городском Заксобрании Александр Шишлов. За его кандидатуру, предложенную депутатом Борисом Вишневским, проголосовали 85% делегатов конференции. Также на пост претендовал депутат МО "Литейный округ" Сергей Трошин.

Заместителями Шишлова были избраны Анатолий Голов, Ольга Покровская Ольга Цепилова. Также были избраны в состав Бюро регионального отделения партии Дмитрий Анисимов, Борис Вишневский, Дмитрий Горохов, Илья Киселев, Александр Кобринский, Александр Маханьков, Владимир Молодоженя и Дмитрий Хорзов.

"Среди 12 избранных членов Бюро — один доктор и пять кандидатов наук", — отметили в "Яблоке".

Также на конференции были избраны 36 членов Регионального совета, а также члены контрольно-ревизионной комиссии. Членом Федерального совета партии от Петербурга стал Андрей Палевич, возглавлявший региональное отделение в 2013-2015 годах.