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Новости 16:07

За неделю в России были отменены свыше 100 концертов

фото ЗакС политика За неделю в России были отменены свыше 100 концертов

За неделю с 19 по 25 сентября в России были отменены или перенесены более 100 различных мероприятий, включая концерты, фестивали и вечеринки, сообщил 2 октября РБК со ссылкой на данные сервиса Ticketscloud. Это произошло на фоне объявленной 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Как отмечается, на следующий день после объявления частичной мобилизации количество отмен мероприятий выросло на 270% относительно обычного уровня. До этого рост отмен концертов на 436% был зафиксирован 24 февраля, после начала спецоперации на Украине.

Как прогнозирует Ticketscloud, по итогам второй недели можно ждать отмены или переноса еще приблизительно 200 мероприятий.

Одновременно сервис фиксирует увеличение на 123% относительно среднего уровня количества желающих вернуть купленные билеты. При этом в первую неделю после начала спецоперации агрегатор отмечал рост отказов от билетов на 122%, во вторую неделю — на 129%.

После февральских событий ситуация довольно быстро вернулась в норму (через месяц), а что будет сейчас — сложно предсказать", — указали в Ticketscloud. Аналитики отметили, что ситуация усугубляется тем, что осень и зима традиционно считаются активным сезоном, для которого характерен рост продаж билетов.

Фото: pixabay


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