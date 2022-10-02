ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:26

"Фонтанка": Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа уволился и покинул Россию

фото ЗакС политика "Фонтанка": Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа уволился и покинул Россию

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил о своем увольнении и отъезде из России, сообщила 2 октября "Фонтанка". Непосредственно за границу он выехал после начала спецоперации, пишет издание, а решение покинуть свой пост принял после июньского интервью директора музея Михаила Пиотровского "Российской газете".

Как передает интернет-СМИ, Озерков указал, что с марта не участвовал в деятельности Эрмитажа, передав коллегам часть коллекции, находившуюся под его присмотром. Также он покинул в Петербурге другие занимаемые должности.

В интервью Пиотровского, которое сподвигло Озеркова к увольнению, директор Эрмитажа говорил об "атаке" на Россию в сфере культуры и называл "спецоперацией" зарубежные выставки Эрмитажа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама