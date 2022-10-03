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Новости 10:23

В Петербурге стартовал сезон отопления

фото ЗакС политика В Петербурге стартовал сезон отопления

С понедельника, 3 октября, теплоснабжающие организации Северной столицы переходят в режим регулярного отопления городских зданий, информирует пресс-служба Смольного.

Соответствующее решение обосновано тем, что в Петербурге установилась холодная погода. Немаловажным фактором является также температурный прогноз на ближайшее время.

Не так давно в городе начался сезон периодического протапливания. На постоянной основе тепло подавалось только в учреждения образования и здравоохранения.

Добавим, что понедельник выдастся в городе на Неве прохладным, ветреным и дождливым.


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