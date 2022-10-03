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Новости 10:55

На расширение трассы от Гатчины до Луги потратят более 11 млрд рублей

фото ЗакС политика На расширение трассы от Гатчины до Луги потратят более 11 млрд рублей

ФКУ "Упрдор Северо-Запад" разместило на портале госзакупок два конкурса на проведение работ на участке трассы Р-23 Петербург — Псков — граница с Белоруссией на сумму почти 11,4 млрд рублей, обратил внимание "Деловой Петербург".

Будущий подрядчик должен будет обновить отрезок дороги с 54 по 80 км в Гатчинском районе Ленобласти. Комплекс работ следует завершить до сентября 2027 года. Итоги аукциона подведут 20 октября.

"Трафик на автодороге значительно возрос, это уже давно заметно, и двухполосной дороги уже недостаточно. Скорее всего, он будет расти и в будущем, и значение Р-23 возрастет, особенно на фоне возможного сокращения трафика в финском и прибалтийском направлении", — считает глава Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов.

В пресс-службе Упрдора по Северо-Западу уточнили, что речь идёт о расширении сложного участка трассы до Луги. Дорогу увеличат до шести полос. Решение принято по окончании работ по строительству обхода Гатчины.


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