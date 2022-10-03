Навигацию по рекам и каналам Петербурга планируют завершить в ноябре

В компании "Волго-Балт" назвали примерные даты закрытия навигации по рекам и каналам Северной столицы, передаёт 78.ru.

"Ориентировочно навигация в Петербурге завершится в середине ноября — конце ноября. Точная дата закрытия навигации зависит от погодных условий в Петербурге", — поделились информацией в "Волго-Балте".

В свою очередь в Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга отметили, что если в прошлом году решение о прекращении навигации принималось после соответствующего распоряжения комитета по транспорту, то в этом процесс контролирует "Волго-Балт". Навигация должна завершиться не позднее последней недели ноября.

В 2021 году маломерным судам запретили ходить по рекам и каналам города 8 ноября.