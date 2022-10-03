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Новости 12:36

Хоккеиста "Югры" оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятку для уклонения от армии

фото ЗакС политика Хоккеиста "Югры" оштрафовали на 2,2 млн рублей за взятку для уклонения от армии

Ленинский райсуд Уфы назначил игроку хоккейного клуба "Югра" Владиславу Лукину штраф в размере 2,2 млн рублей в рамках уголовного дела о взятке за уклонение от военной службы, уведомляет ТАСС.

В ходе разбирательства игрок признался в даче взятки за получение военного билета и водительского удостоверения. Отметим, что ранее по аналогичным делам признали виновными хоккеистов Анвара Сулейманова и Михаила Воробьёва, которые выступают за СКА. Деньги они передали через одного посредника, который также является фигурантом уголовного дела.

Как считают следователи, за взятку молодые хоккеисты, которые являются воспитанниками уфимского клуба, могли приобрести военные билеты за 170 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно, а содействие в этом им якобы оказывал экс-сотрудник ГИБДД Башкирии Фарит Самигуллин, арестованный в апреле.


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