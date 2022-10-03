Петербург вышел в лидеры по уровню суточной заболеваемости коронавирусом

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом постепенно снижается по всей России. По состоянию на понедельник, 3 октября, в стране выявлено 24 158 новых случаев заражения, информирует оперативный штаб. Днём ранее было зафиксировано 30 085 случаев COVID-19.

Петербург вырвался в лидеры по заболеваемости: в городе на Неве насчитали 1 750 суточных заражений. В Москве, в свою очередь, официально зарегистрировали 1 528. За последние 24 часа от ковида скончался 91 человек, а выздоровели 35 294 гражданина.

В Северной столице госпитализация потребовалась 82 заболевшим, не смогли побороть болезнь 15 горожан.