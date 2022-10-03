Участок дороги на набережной реки Карповки станет труднодоступным для проезда ввиду ограничений

Петербургские автомобилисты столкнутся с трудностями при проезде на отрезке набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до Иоанновского монастыря ввиду вводимых там ограничений, информирует Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Меры, вводимые на полтора года, начнут действовать с 3 октября.

"Движение транспорта ограничивается с 3 октября 2022 года по 18 мая 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи" , - проинформировали в ГАТИ.

На обозначенном участке автодороги будет установлено специальное ограждение ввиду строительства нового жилого комплекса, который появится на месте бывшей заброшенной гостиницы "Северная корона".

Автомобилистов попросили не забывать о соблюдении скоростного режима на участке.