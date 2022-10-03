Беглов представил предложения Петербурга на слушаниях по бюджету в Совфеде

В понедельник, 3 октября, петербургский градоначальник Александр Беглов выступил в Совете Федерации в ходе парламентских слушаний о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, информирует пресс-служба Смольного.

Некоторое время назад Министерство финансов выступило с предложением ввести с января будущего года новый порядок распределения между субъектами РФ налога на прибыть организаций, которые являются бывшими участниками консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Минфин считает резонным зачислять часть налога на прибыль от экс-членов КГН сразу в региональный бюджет, а другую часть — консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между субъектами РФ согласно нормативам, утверждённым в законе о федеральном бюджете. Беглов уверен, что данное предложение следует скорректировать, поскольку доходы бюджета Северной столицы могут снизиться.

"И это на фоне необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени, роста обязательств, возникающих в результате федеральных решений, недостаточного финансирования ряда существующих федеральных полномочий, которое зачастую приходится компенсировать за счет городской казны", - обратился к Совфеду Беглов.

Петербург направил в верхнюю палату Федерального собрания свои предложения по обозначенному вопросу и просит изучить их в ближайшее время.