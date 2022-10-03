Комиссия Заксобрания поддержала повышение зарплат работникам сферы транспорта

Начиная с наступившего октября в Петербурге на 10 % должны вырасти зарплаты работников транспортной сферы, известила в понедельник пресс-служба городского Заксобрания со ссылкой на комитет по транспорту. Как уточняется, на повышение окладов потребуется 1,197 миллиарда рублей, эти деньги заложены в проект изменений в городской бюджет на 2022 год и в плановый период 2023 и 2024 годов.

"Средняя заработная плата в транспортных предприятиях Санкт-Петербурга составляет от 70 до 78 тысяч рублей. При этом средняя по городу — 82,3 тысячи рублей. В связи с этим мы видим существенный отток кадров из отрасли", — объяснил необходимость повышения зарплат замглавы комитета по транспорту Олег Матвеев на внеочередном заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ЗакСа.

По словам Матвеева, существующий уровень зарплат не позволяет удерживать кадры в отрасли. При этом их нехватка негативно сказывается на выполнении госзадания.

Члены комиссии одобрили предложенные изменения в городской бюджет.