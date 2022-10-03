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В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству

фото ЗакС политика В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству

В Петербурге стартовал традиционный месячник по благоустройству, сообщили 3 октября в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. Участие в нем принимают коммунальные, дорожные и садово-парковые службы с привлечением дополнительных ресурсов для подготовки городских территорий и зеленых насаждений к холодам.

Ожидается, что за месяц дорожные предприятия города приведут в порядок 59,5 миллиона квадратных метров территорий, включая тротуары, пешеходные зоны и проезжую часть. Также в рамках месячника районные администрации и муниципалитеты намереваются очистить более 144 миллионов квадратных метров площади, из которых более 55 миллионов квадратных метров приходится на внутриквартальные территории.

Что касается садово-парковых предприятий, то они в рамках месячника намерены завершить осенний план по посадкам растений. "Всего этой осенью садовники высадят более четырех тысяч деревьев, почти 14 тысяч кустарников и 202 тысячи цветов. Также специалисты отремонтируют газоны на площади 35 тысяч квадратных метров, дорожки и площадки на площади 16 тысяч квадратных метров, починят более 100 скамеек", — указали в Смольном.

В конце октября комитет по благоустройству проведет интернет-опрос горожан о качестве осенней уборки.

Фото: gov.spb.ru


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