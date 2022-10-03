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Новости 19:30

В Петербурге удвоился объем строительства соцобъектов

фото ЗакС политика В Петербурге удвоился объем строительства соцобъектов

За первые девять месяцев 2022 года Госстройнадзор Петербурга выдал 51 разрешение на строительство социальных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства 3 октября. Речь идет о 19 школах и 19 детских садах, девяти спортивных сооружениях, о двух медицинских объектах и о таком же количестве объектов культуры.

При этом в аналогичный период прошлого года количество выданных разрешений оказалось почти в два раза меньше — тогда было одобрено строительство 26 соцобъектов.

По мнению главы городского Госстройнадзора Владимира Болдырева, приведенному в сообщении пресс-службы, достичь подобного результата удалось "благодаря работе Градостроительной комиссии и личного внимания её председателя, губернатора Санкт-Петербурга, к процессу синхронизации строительства жилья и социальных объектов".

Фото: pixabay


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