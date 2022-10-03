В Петербурге прокуратура заинтересовалась состоянием столетнего дома

Прокуратура Московского района потребовала привести в порядок построенный в 1905 году жилой дом К. В. Степанова на Заставской улице, говорится в сообщении надзорного ведомства от 3 октября. Выявленный объект культурного наследия находится в управлении ООО "ЖКС № 2 Московского района" и содержится ненадлежащим образом, известила пресс-служба прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, проверка выявила "факт ненадлежащего содержания объекта культурного наследия". В частности, ревизоры обнаружили загрязнения, шелушения и трещины штукатурного слоя вкупе с его фрагментарными обрушениями "до оголения кирпичной кладки".

По результатам проверки прокурор района внес представление гендиректору "ЖКС № 2 Московского района" с требованием устранить нарушения. "Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования контролируются", - говорится в сообщении ведомства.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"