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Новости 3 октября, 20:23

В Ленобласти отменили сто решений о частичной мобилизации

фото ЗакС политика В Ленобласти отменили сто решений о частичной мобилизации

В Ленобласти к настоящему моменту отменены в общей сложности сто решений о призыве граждан по частичной мобилизации, рассказала 3 октября пресс-служба региональной администрации. В большинстве случаев причиной пересмотра решения послужил возраст мобилизованных.

По данным областной комиссии по частичной мобилизации, 76 решений об отмене мобилизации были связаны с возрастом призывников. Еще 11 решений были продиктованы ограниченной годностью граждан, два — их попечением о родных с инвалидностью, а одно — количеством несовершеннолетних детей.

Также комиссия отчиталась о появлении на территории Лужского артиллерийского полигона семи теплых модулей для мобилизованных. Их развернули по указанию главы региона Александра Дрозденко, говорится в сообщении.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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