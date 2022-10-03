Военком Петербурга: Военнообязанные солдаты подлежат мобилизации до 50 лет, младшие офицеры - до 60

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский рассказал, до какого возраста могут мобилизовать.

"Военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты, сержанты, матросы подлежат мобилизации до 50 лет. Младшие офицеры – до 60. Старшие офицеры – до 65", - заявил Качковский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он уточнил, что к младшим офицерам относятся звания до капитана включительно.

"В приоритетном порядка мы сейчас, так как объявлена все-таки частичная мобилизация, стараемся призывать граждан 1 разряда. Это сержанты, солдаты, матросы до 35, младшие офицеры до 50 и старшие офицеры до 55. Но это не значит, что граждане старше 35, которые имеют второй разряд (солдаты, сержанты) и которые предназначены в те же части территориальных войск, не подлежат призыву", - добавил военком.

На уточняющие вопросы Качковский заметил, что "теоретически" могут призвать и не служивших в армии.

"На данный момент мы стараемся таких людей не призывать. Но если у него нет ограничений по здоровью, то он тоже подлежит мобилизации", - объяснил комиссар.

Военком также призвал не путать военный опыт и боевой. Военный опыт, по его словам, это знания, умения и навыки, полученные при прохождении срочной службы или по завершению военной кафедры. Ранее руководство вооруженных сил России утверждало, что при частичной мобилизации в первую очередь будут призывать граждан с военным опытом.