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Новости 3 октября, 22:05

У военкома Петербурга нет понимания, сколько продлится мобилизация

фото ЗакС политика У военкома Петербурга нет понимания, сколько продлится мобилизация

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" ответил на вопрос о сроках частичной мобилизации.

"Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего, и он определяет сроки непосредственно своими указами", - заявил Качковский.

На вопрос, есть ли сейчас понимание, сколько будет длиться мобилизация, военком ответил отрицательно.

"Это решение верховного главнокомандующего", - повторил Качковский. 

Также в своем интервью военком рассказал о возрастных категориях, подлежащих призыву.


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