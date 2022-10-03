У военкома Петербурга нет понимания, сколько продлится мобилизация

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" ответил на вопрос о сроках частичной мобилизации.

"Этот вопрос находится в компетенции верховного главнокомандующего, и он определяет сроки непосредственно своими указами", - заявил Качковский.

На вопрос, есть ли сейчас понимание, сколько будет длиться мобилизация, военком ответил отрицательно.

"Это решение верховного главнокомандующего", - повторил Качковский.

Также в своем интервью военком рассказал о возрастных категориях, подлежащих призыву.