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Новости 3 октября, 22:23

Качковский пригрозил уголовными делами отказывающимся брать повестки

фото ЗакС политика Качковский пригрозил уголовными делами отказывающимся брать повестки

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что гражданин, не желающий брать повестку в рамках частичной мобилизации, может попасть под уголовную повестку. 

"Гражданин, если ему сотрудник военкомата или человек из аппарата усиления вручает повестку, не имеет права отказываться от получения. Потому что отказ от получения повестки, от мобилизации, несет уголовную ответственность. Составляется акт о том, что гражданин отказался от получения повестки, и передается в компетентные органы для привлечения гражданина к ответственности", - сказал военком в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Качковского, таким людям грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Военком, очевидно, имел в виду наказания по статье об уклонении от военной службы (ст. 328 УК РФ). Он добавил, что информация об административных штрафах в 3 тысячи рублей устарела.

Комиссар сообщил, что повестки могут вручать только сотрудники военного комиссариата или уполномоченные ими лица. Предъявлять удостоверения они не обязаны, заявил Качковский.


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