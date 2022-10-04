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За ночь в Петербурге пролилась пятая часть от месячной нормы осадков

фото ЗакС политика За ночь в Петербурге пролилась пятая часть от месячной нормы осадков

В ночь на 4 октября в Петербурге выпало 12 мм осадков, что соответствует приблизительно одной пятой части от месячной нормы, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

"По предварительным данным, за минувшую ночь в Санкт-Петербурге выпало 12 мм осадков, что составляет 1/5 от месячной нормы октября (19 %)", — известил синоптик. При этом, по его словам, местами в Ленобласти дожди оказались еще более сильными. Так, метеостанция в Шлиссельбурге зафиксировала 33 мм осадков, что превышает половину от месячной нормы для октября.

Между тем, сегодня в Петербурге ливней не ожидается, хотя осадков следует ждать. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во вторник в городе прольется небольшой, местами умеренный дождь.


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