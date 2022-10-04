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Новости 9:27

"Известия": В России впервые снизился трафик мобильного интернета

фото ЗакС политика "Известия": В России впервые снизился трафик мобильного интернета

В России впервые в истории зафиксировано снижение трафика мобильного интернета, сообщили 4 октября "Известия" со ссылкой на Минцифры. По данным газеты, причиной этого стало снижение количества работающих в стране сервисов из-за блокировок или же их добровольного ухода с рынка.

Прежде объем трафика мобильного интернета в России демонстрировал исключительно рост. Однако во II квартале 2022 года россияне приняли и передали суммарно 8,35 миллиарда Гб данных, что меньше 8,54 миллиарда Гб данных, зафиксированных в I квартале.

Информацию о снижении трафика "Известиям" подтвердили в "Мегафоне" и Tele2, в МТС отметили отсутствие традиционного роста. По мнению участников рынка и экспертов, это связано с блокировками зарубежных интернет ресурсов, произошедшими после начала спецоперации на Украине, и с добровольным уходом ряда иностранных сервисов из страны.

"В марте 2022 года Роскомнадзором был заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы", — приводят "Известия" заявление Минцифры.

Фото: pixabay


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