Число желающих работать удаленно резко выросло в Петербурге

Вакансии, предлагающие работу дистанционно, рассматривает 44% соискателей из Петербурга, следует из опроса HeadHunter. Его данные были представлены во вторник, 4 октября.

За последние две недели петербуржцы опубликовали 64 тысячи резюме, в которых указали, что хотят работать только удаленно, сообщила руководитель пресс-службы hh Северо-Запад Мария Бузунова.

"Это на 52% больше, чем в первые две недели сентября", - отметила Бузунова.

По ее словам, за последние две недели появилось более 2 тысяч вакансий с постоянной работой дистанционно. Это на 11% больше, чем в начале сентября.