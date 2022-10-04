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Новости 10:28

Число желающих работать удаленно резко выросло в Петербурге

фото ЗакС политика Число желающих работать удаленно резко выросло в Петербурге

Вакансии, предлагающие работу дистанционно, рассматривает 44% соискателей из Петербурга, следует из опроса HeadHunter. Его данные были представлены во вторник, 4 октября.

За последние две недели петербуржцы опубликовали 64 тысячи резюме, в которых указали, что хотят работать только удаленно, сообщила руководитель пресс-службы hh Северо-Запад Мария Бузунова.

"Это на 52% больше, чем в первые две недели сентября", - отметила Бузунова.

По ее словам, за последние две недели появилось более 2 тысяч вакансий с постоянной работой дистанционно. Это на 11% больше, чем в начале сентября.


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