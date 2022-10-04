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Новости 11:41

Суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить материал с ЛГБТ-пропагандой

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал TikTok на три миллиона рублей за отказ удалить материал с ЛГБТ-пропагандой

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на три миллиона рублей, посчитав ее виновной в распространении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, сообщило 4 октября ТАСС.

"Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначить ей наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей", — цитирует информагентство решение судьи Тимура Вахрамеева.

Как следует их материалов дела, основанием для его возбуждения послужил протокол Роскомнадзора, составленный в адрес соцсети "пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях". В свою очередь, протокол РКН был составлен на основании заявления Росмолодежи, заподозрившей один из видеороликов в TikTok в распространении пропаганды ЛГБТ


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