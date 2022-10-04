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Новости 12:13

В Петербурге передумали проверять систему оповещения граждан

фото ЗакС политика В Петербурге передумали проверять систему оповещения граждан

Запланированная на среду, 5 октября, проверка системы оповещения населения не состоится, сообщил во вторник глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин. Причиной этого он назвал принятое накануне указание МЧС.

"Сообщаю, что запланированная проверка системы отменена в соответствии с указанием МЧС России", — написал Казарин в своем Telegram-канале.

В свою очередь, в пресс-службе комитета по информатизации уточнили, что устроить проверку собирались "с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Санкт‑Петербурга", однако 3 октября МЧС распорядилось отменить мероприятие. Причины такого решения не называются.

В июле проверку системы оповещения в Петербурге проводили без включения сирен и громкоговорителей.


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