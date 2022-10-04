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Новости 14:24

Беглов пообещал выполнить все социальные обязательства на 100%

фото ЗакС политика Беглов пообещал выполнить все социальные обязательства на 100%

Губернатор Петербурга Александр Беглов 4 октября во время заседания правительства рассказал об основных особенностях бюджета города на 2023 год. Трансляция совещания проходит на сайте петербургской администрации.

По словам Беглова, город выполнял все социальные обязательства. В бюджете на ближайшие три года они тоже защищены, заявил губернатор.

- Все обязательства, касающиеся социальной направленности, город выполнит - 100%. Даже мы еще внесем ряд дополнительных мер поддержки незащищенных жителей города, - сказал Беглов. 

Он добавил, что одна из особенностей бюджета на 2023 год и на плановые 2024 и 2025 годы - рост расходов на развитие города. В частности, больше денег пойдет на адресно-инвестиционные программы: общая сумма превысит 200 млрд рублей, отметил губернатор. Беглов уверен, "нельзя полностью проедать деньги", их надо вкладывать в развитие. 

Также губернатор напомнил, что уже в 2022 году Петербург вышел на доход в 1 трлн рублей. В следующем году эта сумма сохранится, заявил Беглов. По его словам, город должен стремиться к стабилизации этого объема доходов. 

София Саттарова


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